Arbitro classe 1988 della sezione di Borlänge, Glenn Nyberg è il direttore di gara selezionato per la gara di martedì sera a Bruxelles tra Union Saint-Gilloise e Inter, valida per la terza giornata della League Phase della Champions League. Nyberg ritrova i nerazzurri dopo l'unico precedente della scorsa stagione, quando diresse l'Inter all'Etihad Stadium di Manchester nella gara pareggiata 0-0 contro il Manchester City.

Sono sei i precedenti con le italiane per Nyberg: il bilancio complessivo è di due vittorie, tre pareggi e una sconfitta.