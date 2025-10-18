Grazie a una rete di Ange-Yoan Bonny l'Inter batte la Roma per 1-0 e aggancia momentaneamente la vetta della classifica. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo all'Olimpico, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Sab 18 ottobre 2025 alle 22:48
Autore: Redazione FcInterNews.it
