Antonio Conte non fa drammi dopo la sconfitta del suo Napoli a Torino contro la formazione di Baroni. Il tecnico salentino, intervenuto nella conferenza stampa post-partita, ha spiegato il cambiamento metodologico della sua squadra: "Quest'anno stiamo facendo un calcio più aggressivo e propositivo, spesso per voler fare la partita, cosa che serve per fare un ultimo step, lasciamo spazi in ripartenza agli avversari. E' inevitabile, ci sta. Dobbiamo migliorare quando andiamo forte in pressione nei duelli per fare un ulteriore step".