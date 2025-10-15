I presupposti erano quelli comunque di una semplice formalità dopo il 7-0 dell'andata della scorsa settimana. L'Inter Women di Gianpiero Piovani fa però fino in fondo il proprio dovere superando le albanesi del Vllzania anche nel ritorno del secondo turno di qualificazione della UEFA Women’s Europa Cup. Dopo appena sette minuti, Haley Bugeja apre le marcature rendendo ancora più facile il compito delle nerazzurre che nella ripresa arrotondano ulteriormente coi gol nel giro di due minuti di Elisa Polli e Benedetta Glionna.

Sul tramonto del match le nerazzurre dilagano: prima grazie ad un calcio di rigore assegnato per un fallo abbastanza netto su Martina Tomaselli che va dal dischetto e firma il poker, poi con la cinquina arrivata col colpo di testa di Marie Detruyer che dopo la rete dell'andata mette il timbro con un bel colpo di testa da corner. Solo un palo nega la gioia della doppietta a Polli a ridosso del novantesimo. In una serata del tutto tranquilla, l'unica nota stonata è rappresentata dall'infortunio del portiere Elena Belli, premiata da Piovani con la titolarità, che ha accusato un problema alla caviglia sinistra dopo averla appoggiata male a seguito di un rinvio; al suo posto, è entrata un'altra debuttante come Alessia Piazza.