Manu Koné, centrocampista della Roma, ha voluto ringraziare i tifosi dei giallorossi con un post-social dopo la sconfitta di ieri sera all'Olimpico contro l'Inter: "Grazie per il vostro supporto, tifosi della Roma. Prepariamoci per la partita di giovedì", ha scritto il francese, in estate a più riprese accostato all'Inter dopo che era sfumata la trattativa tra i nerazzurri e l'Atalanta per Lookman.