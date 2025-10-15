Il Kocaelispor, club turco che milita nella prima divisione nazionale - al momento è al quindicesimo posto del campionato - ha messo gli occhi – come appurato da FcInterNews - su Issiaka Kamate, centrocampista ventunenne che milita nell’Inter Under 23 agli ordini di Stefano Vecchi. Al momento non è stata formulata alcuna offerta né ai nerazzurri né al calciatore, proprio perché prima continueranno a essere valutati i progressi del ragazzo nativo di Aulnay-sous-Bois.

Qualora però il francese con passaporto ivoriano dovesse continuare a mostrare le sue qualità in Serie C dopo la non esaltante esperienza tra Portogallo nell'AVS e Serie B al Modena, i turchi prenderanno in seria considerazione l’idea di formulare una proposta anche eventualmente a titolo definitivo, qualora le richieste dell'Inter non fossero ritenute eccessive.