Classico programma post-partita per l'Inter al rientro ad Appiano Gentile dopo la vittoria di ieri in casa della Roma: scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri contro i giallorossi, seduta normale per il resto del gruppo. Terapie per Raffaele Di Gennaro e Matteo Darmian, a riposo Marcus Thuram. 

Sezione: Da Appiano / Data: Dom 19 ottobre 2025 alle 15:53
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
