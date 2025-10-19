Intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio della sfida tra Como e Juventus, il direttore sportivo della squadra di casa Carlalberto Ludi ha parlato ancora una volta su Nico Paz, "giocatore straordinario. Vedere uno scontro sportivo con un altro grandissimo talento come Yildiz è molto significativo per la Serie A. Trattenerlo è stato relativamente facile, perché abbiamo una buona interlocuzione col Real Madrid e sappiamo cosa offrire a Nico. Restare qui è sempre stata la sua priorità".

Bisognerebbe dirgli di restare ancora qualche anno?

"Sì, possibilmente anche per sempre però non so se sarà così facile".