Tre squilli importanti per l'Union Saint-Gilloise, per mandare un segnale all'Inter in vista della gara di martedì di Champions League. I campioni del Belgio hanno sconfitto per 3-1 lo Charleroi, regalando la prima gioia al nuovo allenatore David Hubert. Apre le marcature Raul Florucz per i gialloblu al 16esimo, nel recupero del primo tempo arriva il pari firmato da Aham Ousou. Ma nella ripresa, Ousseynou Niang e Mathias Rasmussen sigillano il successo dell'Union, che con questa vittoria mantengono la vetta della classifica a +3 sul Club Brugge.

Questo il commento post partita del tecnico Hubert: "Abbiamo avuto un inizio difficile, con molti errori tecnici. Abbiamo sbagliato molti controlli semplici. Ho avvertito un certo nervosismo nel primo tempo. Abbiamo visto una versione migliore dell'Union dopo l'intervallo. Eravamo più in controllo, siamo riusciti a fermare il Charleroi e a creare più occasioni, anche se ancora non è stato sufficiente per i miei gusti. Abbiamo constatato di avere molta qualità, soprattutto con i giocatori entrati. La prima partita dopo una sosta per le nazionali non è mai facile. Questo fa ben sperare per il futuro".