Continua la risalita del Bologna, che espugna l'Unipol Domus andando a imporsi in casa del Cagliari col punteggio di 2-0. La vittoria felsinea nasce grazie alla rete di Emil Holm nel primo tempo e alla magia di Riccardo Orsolini che al minuto 80 si inventa una conclusione da fuori area inafferrabile per Elia Caprile e suggella la vittoria della squadra di Vincenzo Italiano, ora a quota 13 in classifica.

Finisce invece 0-0 l'altra gara delle ore 15 tra Genoa e Parma, coi rossoblu incapaci di approfittare della superiorità numerica della quale hanno goduto praticamente per tutto il secondo tempo a causa dell'espulsione al 42esimo di Abdoulaye Ndiaye. In pieno recupero, il Grifone ha l'opportunità di cogliere un successo in extremis con il rigore gettato alle ortiche da Maxime Cornet.