Zbigniew Boniek, interpellato dalla testata polacca Meczyki, ha parlato di Roma-Inter, soffermandosi in particolare su Ziolkowski: "Janek è un difensore con cui non è esattamente divertente giocare. Stavo guardando la partita Roma-Inter dagli spalti e, quando è entrato, ho iniziato a innervosirmi un po' perché non volevo che commettesse errori: stava giocando contro attaccanti molto forti, ma ha svolto il suo ruolo molto bene", le sue parole raccolte da VoceGiallorossa.