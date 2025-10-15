Autrice del primo dei gol coi quali l'Inter Women ha regolato il Vllzania nel match di ritorno del secondo turno di qualificazione di Women's Europa Cup, la maltese Haley Bugeja parla a Inter TV al termine della partita di Scutari: "Dopo che abbiamo trovato il gol nel primo tempo, nella ripresa abbiamo migliorato la prestazione e abbiamo meritato questa vittoria che ci ha regalato l’accesso agli ottavi. Personalmente voglio continuare così, mi piace segnare ma la cosa più importante è aiutare la squadra e conquistare i tre punti. Il Parma? Dobbiamo prepararci in fretta ma la squadra c’è e vogliamo continuare su questa strada".