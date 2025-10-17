L'Inter U23 vince a Sesto San Giovanni contro l'Alcione Milano. Dopo aver chiuso il primo tempo avanti 0-2, due volte La Gumina, la squadra di Vecchi ha ben tenuto botta fino all'82', quando Marconi ha segnato l'1-2. Non è bastato ai padroni di casa, che non han trovato il pari nel finale. Ecco le pagelle della gara.

CALLIGARIS 5.5 - Non particolarmente impegnato, non è perfetto sul gol di Marconi, quando non è stato particolarmente reattivo.

MAYE' 5.5 - Prestazione positiva, macchiata però dalla marcatura persa sul gol dell'Alcione. L'errore, grave, gli impedisce di arrivare alla sufficienza.

PRESTIA 6 - Risponde presente nel momento di massima spinta dell'Alcione, non facendo mancare mai la consueta solidità che lo contraddistingue.

STANTE 6.5 - In crescita, silenziosa ma costante. Questo Stante è una garanzia. Non va mai in difficoltà e non concede nulla agli avversari che si trova di fronte.

COCCHI 6 - Come ha detto Vecchi, deve migliorare. Oggi la prestazione è sufficiente ma senza spunti degni di nota. (dall'86 DAVID S.V.)

KACZMARSKI 6 - Pur mettendo in campo una prestazione solida, commette qualche errore di troppo. Comunque molto affidabile. (dall'86' VENTURINI S.V.)

FIORDILINO 6.5 - Solita prestazione da giocatore ombra. Prezioso in ogni zona del campo, non fa mancare la sua qualità e la sua sicurezza.

KAMATE' 6.5 - Quando punta è un fattore. Il centrocampista francese è in netta crescita, sotto tutti i punti di vista. Bello l'assist per il gol di La Gumina (dal 73' TOPALOVIC 6 - Lo sloveno entra in una fase in cui le sue caratteristiche non sono le più adatte. Non commette comunque errori).

CINQUEGRANO 6 - Parte forte, poi cala alla distanza. Come sempre quando deve far valere la sua fisicità ha pochi eguali, deve crescere al momento della scelta.

LA GUMINA 7 - Il bomber dell'Inter U23 colpisce due volte. In entrambe le occasioni è freddo, la prima a palla in movimento, la seconda su rigore. Quota cinque in campionato raggiunta e terzo posto in campionato agganciato, anche grazie ai suoi gol.

LAVELLI 6 - L'attaccante del vivaio nerazzurro si fa valere, anche in una gara che non lo vede particolarmente coinvolto. Conquista il rigore dello 0-2 con una bella giocata (dal 64' AGBONIFO 5.5 - Si fa cogliere due volte in fuorigioco in modo sciocco, quando avrebbe potuto chiudere la partita).

Mister Stefano VECCHI 6.5 - Prestazione solida, da squadra che punta in alto. Nonostante nessuna grande giocata, quando l'arbitro fischia due volte l'Inter U23 è avanti 0-2 e ha rischiato pochissimo, segno di grande forza. Le parole dopo la gara indicano la strada, verso le zone più nobili della classifica.