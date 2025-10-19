La Juventus non sa più vincere e affonda nel Lario, dove il Como strappa tre punti trascinato dal talento cristallino di Nico Paz. Nel 2-0 del Sinigaglia il protagonista assoluto è l'argentino scuola Real Madrid, che dopo pochi minuti disegna un arcobaleno perfetto che pesca in area Kempf, bravo a battere Di Gregorio con un tiro al volo di prima intenzione sotto la traversa. La seconda giocata da top player arriva nella ripresa, quando il classe 2004 si invola sulla destra, sterza e conclude con un dolce mancino a giro che non lascia scampo al portiere bianconero.

Il Como aggancia proprio la Juventus a 12 punti, a tre di distanza dall'Inter che al momento (in attesa di Milan-Fiorentina) guida la classifica a quota 15 insieme a Napoli e Roma.