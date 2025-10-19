Emanuele Giaccherini, ospite negli studi di DAZN, rimarca i meriti dell'allenatore dell'Inter Cristian Chivu nell'exploit di Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito di questo avvio di stagione: "Non è semplice entrare a venti minuti dalla fine ed essere determinante. Lui e Pio Esposito lo stanno facendo alla grande, al punto che Lautaro Martinez è uscito al 60esimo... Io credo che anche Chivu sia stato bravo in questa scelta; ci sono le dinamiche societarie ma anche l'occhio dell'allenatore, quello che vede in settimana. I numeri di Pio e Bonny gli stanno dando ragione".