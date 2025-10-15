Dopo l'ennesima goleada contro le albanesi del Vllzania, che ha aperto le porte della Top 16 di Women's Europa Cup all'Inter Women, Gianpiero Piovani, tecnico nerazzurro, parla ai microfoni di Inter TV: "Sono contento per l’atteggiamento che ha avuto la squadra fin dall’inizio, avevo chiesto loro un percorso di crescita che passa dalle vittorie e dalle sconfitte perché da lì si cresce vedendo la reazione della squadra. Ci tenevo molto a fare bene qui soprattutto con le ragazze che stanno giocando un po’ meno, hanno fatto davvero bene ed è importante avere più giocatrici a disposizione. Abbiamo approcciato bene e questo è importante, poi abbiamo fatto una buona prestazione sotto il profilo tecnico, quindi, c’è da essere soddisfatti".

Adesso ci sarà l'impegno di campionato contro il Parma all'Arena: "Arriviamo alla prossima sfida con risultati positivi e questo vuol dire che il lavoro che facciamo in settimana lo mettiamo in campo ottenendo dei risultati: ora continuiamo con il nostro cammino per fare crescere le ragazze con l’obiettivo di portare a casa qualcosa di importante come stiamo facendo".