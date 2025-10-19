L'Inter diventa la prima squadra nella storia della Serie A a vincere cinque trasferte di fila contro la Roma, con un punteggio complessivo di 11-2 nelle ultime cinque sfide all’Olimpico. I nerazzurri hanno inoltre evitato la sconfitta per nove gare di fila in casa dei giallorossi (6 vittorie e 3 pareggi), un risultato mai raggiunto prima nella storia del club.

Il successo contro i capitolini è anche il numero 80 in Serie A dell’Inter contro la Roma (su 185 confronti totali, con 54 pareggi e 51 sconfitte): nessun’altra formazione è stata battuta così tante volte dai nerazzurri nel massimo campionato. Con la rete di Bonny, l’Inter tocca quota 300 gol contro la Roma in Serie A, diventando la prima squadra nella storia del campionato a raggiungere tale traguardo contro una singola avversaria.