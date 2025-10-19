Dopo il pareggio per 2-2 sul campo della Fiorentina e la vittoria europea contro il Vllaznia, l'Inter Women è pronta a tornare nuovamente in campo. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani sfideranno in casa il Parma, nella gara valida per la terza giornata della Serie A femminile. Il fischio d’inizio è previsto per le 18.00.

Queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 3 Bowen, 8 Vilhjalmsdottir, 27 Csiszar, 20 Detruyer, 22 Schough; 31 Wullaert, 9 Polli.

In panchina: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 6 Santi, 7 Bugeja, 13 Merlo, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 21 Tomaselli, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

PARMA (3-5-1-1): 12 Ceasar; 23 Cissoko, 25 Ambrosi, 6 Masu; 16 Real, 8 Pondini, 29 Uffren, 19 Zamanian, 18 Dominguez; 5 Kajan; 21 Kajzba.

In panchina: 1 Fabiano, 7 Rabot, 9 Lonati, 10 Pinther, 11 Cardona, 14 Minuscoli, 15 Esteve Quintero, 17 Distefano, 22 Copetti, 26 Bertucci, 27 Gueguen, 46 Benedetti

Coach: Giovanni Valenti.

Arbitro: Massari Assistenti: Allievi-Galieni Quarto Ufficiale: Ferrara