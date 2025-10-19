Sette in pagella per Mister Chivu che manda in campo una Inter che "segna, lotta, soffre ma poi vince. Squadra solida e con carattere, un successo importante dopo il passo falso del Napoli. Primo posto agganciato, aspettando il Milan". Questo il giudizio del Corriere dello Sport sull'allenatore nerazzurro al quale dà un sette in pagella, appunto. Voto che il tecnico romeno condivide con Sommer, Acerbi, Barella e Mkhitaryan. Migliore in campo, l'uomo vittoria, Yoan-Ange Bonny, al quale il quotidiano romano dà un meritato 7,5 con tanto di giustificazione: "E chi lo ferma più. Secondo gol consecutivo in campionato, la freccia di Chivu approfitta della dormita di N’Dicka per beffare la Roma e purgare il miglior portiere della Serie A sul suo palo. Freddezza e qualità, Bonny è partito alla grande".

Più di una semplice sufficienza piena per Bastoni, Calhanoglu, Dimarco e Lautaro Martinez: 6.5 per loro. Un punto più basso il voto dato dal quotidiano romano ad Akanji, Dumfries e P. Esposito. Una sola insufficienza per Sucic che non va oltre il 5,5.