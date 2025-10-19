

Dopo settimane di lungo silenzio, la Curva Nord di Milano, quella nerazzurra, ha rotto il silenzio all’Olimpico di Roma. "Cori, striscioni, bandieroni, applausi. I tifosi dell’Inter, in 'sciopero' dall’inizio della stagione per via delle regole imposte dai club dopo l’inchiesta 'Doppia curva', hanno ripreso a cantare in trasferta, contro la squadra di Gasperini" si legge sulla Gazzetta dello Sport che continua la sua cronaca dei fatti sul 'come back' della Curva dell'Inter.

I cinquemila presenti sullo spicchio di stadio dedicato agli ospiti ha rosso il silenzio "all’ingresso in campo delle squadre. Un segnale di vicinanza ai giocatori e all’allenatore. Alla prossima partita in casa - il 29 ottobre contro la Fiorentina - la Nord tornerà a pieno regime: l’accordo con la questura e la società è che da adesso nella curva non compaiano né nomi e né simboli dei vecchi gruppi, ci sarà uno striscione unico senza riferimenti al passato" conclude la Rosea.