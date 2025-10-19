"Nel primo tempo non siamo partiti bene, loro hanno fatto gol subito. Nel secondo eravamo sotto e abbiamo giocato in un altro modo. Loro sono tra i più forti del campionato, il secondo tempo è stato diverso e dovevamo iniziare così". Sono queste le prime parole pronunciate in conferenza stampa da Matias Soulé dopo il ko della Roma contro l'Inter. L'inviato di FcInterNews.it vi propone le sue dichiarazioni.

In che modo si può migliorare la produzione offensiva? Cosa cambia per te giocare con Dybala o un attaccante come Dovbyk?

"Quello che ci manca è fare più gol, in quelle vinte abbiamo sofferto. Lavoriamo ogni giorno per fare gol, tutti gli attaccanti dobbiamo toccare spesso palla. Con Paulo cerco di giocare più vicino, Dovbyk e Ferguson invece attaccano più la profondità. Oggi non c'erano molti spazi, loro erano molto aggressivi: avevo sempre Bastoni addosso e su Paulo c'era Acerbi. Dobbiamo lavorare, loro sono tra i più forti e il secondo tempo è stato dalla nostra parte. Ora testa alla coppa e poi di nuovo al campionato".

Era più forte la Roma che ha vinto l'anno scorso a San Siro o questa? Quanto sarà importante giocare subito in Europa League?

"In quella partita ho giocato quinto, loro avevano avuto più occasioni di oggi e poi ci è andata bene. Non so se era più forte. Ogni allenatore ha le sue idee, lavoriamo ogni giorno per quello che ci chiede Gasperini. Noi dobbiamo superare subito questa partita, in coppa dobbiamo vincere".