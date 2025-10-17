E' pronta a partire l'avventura dell’Under 17 2025-26, formata da calciatrici classe 2009 e 2010, impegnata in Croazia per ill Round 1 di qualificazione a un Europeo che si concluderà con la fase finale in programma dal 3 al 16 maggio in Irlanda del Nord.

L’Italia, affidata quest’anno nuovamente a Jacopo Leandri, riparte dalla semifinale raggiunta nella passata edizione, e da un girone con le padrone di casa della Croazia, la Macedonia del Nord (prima avversaria e già sfidata durante il Female Football Tournament di Gradisca d’Isonzo) e la Finlandia. Le prime tre classificate del Gruppo A5 resteranno in Lega A per il Round 2 di marzo; la quarta classificata, invece, ‘retrocederà’ in Lega B.

Per l'occasione, Leandri ha ufficializzato la lista delle 20 convocate che si raduneranno nella serata di domenica 19 ottobre in un hotel di Roma e martedì 21 partiranno alla volta della Croazia. Tra queste c'è anche l'interista Elisa Ciurleo.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE:

Portieri: Anna Mallardi (Juventus), Alexandra Selvaggio (Legends);

Difensori: Rachele Andreangeli (Juventus), Viola Cacace (Roma), Chiara Grassi (Roma), Matilde Oddina (Juventus), Viola Pieri (Fiorentina);

Centrocampiste: Martina Battocchio (Juventus), Mya Ciccarelli (Parma), Beatrice Djesse (Hellas Verona), Rita El Miroun (Fiorentina), Giorgia Galluzzi (Milan), Beatrice Martone (Anderlecht), Anna Messa (Juventus), Miranda Sterner (Real Madrid);

Attaccanti: Elisa Boldrini (Fiorentina), Elisa Ciurleo (Inter), Angelica Ferranti (Milan), Emma Myriam Fontana (Fiorentina), Viola Saccomandi (Atalanta).