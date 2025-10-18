Cristian Chivu si sofferma anche con DAZN per analizzare Roma-Inter 0-1: "La forza di questo gruppo è che si è calato nelle richieste di questo campionato - la premessa del tecnico romeno -. Non è mai semplice dopo la delusione dell'altro anno, dove le aspettative erano alte. I ragazzi meritano i nostri complimenti, cercano di fare il loro meglio. Oggi non era semplice dopo la sosta, era una incognita. Abbiamo provato a ricominciare dalla gara con la Cremonese, abbiamo fatto un buon primo tempo con le pressioni e qualche ripartenza che potevamo sfruttare meglio. Nella ripresa siamo calati fisicamente e, anche per bravura dell'avversario, ci siamo schiacciati all'indietro. Abbiamo difeso con attenzione, siamo anche stati fortunati. Alla fine mi prendo i tre punti perché qua a Roma non sarà facile per nessuno. La squadra di Gasperini è forte, allenata bene".

Il cambio di Lautaro è stato tecnico o lo hai gestito fisicamente?

"Un po' tutto. Aveva un raffreddore forte negli ultimi due giorni, ha fatto degli sforzi per tornare il prima possibile in Italia. Da capitano vero si è messo a disposizione del gruppo cercando di dare il massimo. E' stato la miglior versione di se stesso, è da apprezzare perché si sta calando con umiltà in questa realtà. I frutti si vedono perché ci sta trascinando dentro e fuori dal campo".

L'abbraccio della squadra al triplice fischio.

"Sono capitato sulla loro strada mentre andavano a festeggiare (sorride, ndr). In questa immagine c'è la consapevolezza di aver ottenuto un risultato importante, ci sono gare che indirizzano il cammino della squadra. Torniamo a casa più contenti di quanto lo fossimo prima".

Milan-Fiorentina o NFL domani?

"Potrei anche scegliere perché ho TV e Ipad. Devo decidere, dipende da quello che dicono mia moglie e i miei figli".