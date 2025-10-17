Dopo aver eliminato agevolmente l'Hibernian e il Vllaznia, l'Inter Women dovrà vedersela con le svedesi del BK Häcken FF agli ottavi di finale della UEFA Women’s Europa Cup. La squadra di Gianpiero Piovani giocherà l'andata in trasferta l'11/12 novembre; il ritorno andrà in scena tra le mura amiche di Interello il 19/20 novembre.

Sezione: Inter Femminile / Data: Ven 17 ottobre 2025 alle 13:52
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
