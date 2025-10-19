"Ange-Yoan Bonny, semplicemente Angelo dentro allo spogliatoio interista, continua a conquistare una rete alla volta. Quella di ieri, la terza in stagione e la seconda di fila, è sembrata l’ennesimo soffio vitale di questa Inter, un inno alla gioventù, così come piace alla sua artista preferita, Ornella Vanoni. Sotto l'ala e lo sguardo protettivi di Marcus Thuram, venuto da Milano dopo le terapie, "il 21enne inizia a essere sempre più una copia su carta carbone del fratellone di 28. Prima di segnare a Svilar, sfruttando il fuorigioco suicida di Gasp, Bonny aveva pure tentennato: stranamente ondeggiava, come se non pensasse di essere tenuto in gioco ma, quando ha realizzato del regalo ricevuto, ha infilato il pertugio giusto". Una bella e giusta ricompensa dopo il tanto lavoro durante la sosta "impressionato i suoi fitness coach" con i valori fisici che stupiscono e dettano un "ragazzo dall’aria di chi non voglia svernare alle spalle della ThuLa".

"L’allenatore è ben contento di questo piglio e, in generale, si gode la buona vena dell’altra coppia franco-argentina: Bonny più Lautaro che, insieme, avevano già maltrattato la Cremonese. Se si sommano i nuovi 69’ passati in campo ieri, si scopre una media non normale: in 227 totali viaggia a un gol ogni 75. Nella somma reti-assist, 3+3, non c’è interista che abbia preso parte a più gol in campionato, anzi da quando la A è tornata a 20 squadre nessun nerazzurro si era arrampicato a queste altezze nelle prime 7 presenze". Una produzione che corre al passo di Nico Paz e Pulisic, che però dalla loro parte hanno un minutaggio ben più alto. Diversamente dal compagno di reparto, "ieri Lautaro era nervoso senza ragione, ha preso un giallo lampo e, soprattutto, era stanchino dopo la solita transvolata oceanica".

Chivu lo vuole riposato soprattutto per il nuovo scontro diretto in trasferta sabato prossimo al Maradona, ma in mezzo c’è pur sempre il viaggio a Bruxelles". Saranno decisivi in tal senso i prossimi giorni durante i quali il tecnico romeno dovrà decidere tenendo conto che sarà "assai dura rinunciare a questo Bonny".