Walter Sabatini sarà ospite della puntata di questa sera della 'Domenica Sportiva'. Nelle anticipazioni offerte dalla RAI, l'ex dirigente di Roma e Inter prende sotto la sua ala il tecnico nerazzurro Cristian Chivu: "Cristian è un mio pupillo, la gara di ieri conferma la forza dell'Inter ma anche la consistenza della Roma che ha fatto una buona gara e deve puntare alla Champions League. Chi non si è accorto di Chivu al Parma era distratto, ha salvato la squadra col gioco".

Sabatini rivolge un pensiero anche all'Italia: "La Nazionale di Gennaro Gattuso? Mi piace, conosco Gattuso da quando è ragazzo e giocava nel mio Perugia, la nazionale ha il suo temperamento. Non posso immaginare un mondiale senza gli azzurri per la terza volta consecutiva, sto già pensando al percorso che affronteranno alla Coppa del Mondo