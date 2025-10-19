Nel post partita di Milan-Fiorentina, Stefano Pioli ha commentato il rigore concesso in favore della squadra rossonera che ha deciso la sfida dopo la dura presa di posizione del direttore sportivo viola, Daniele Pradè.

"Rispetto alle parole di Pradè posso aggiungere solo che facendo così i giocatori continueranno a buttarsi a terra e a simulare, ma non solo in area di rigore. Se al primo contatto tu giocatore metti le mani in faccia, tutti gli arbitri poi fischiano - le sue parole -. E poi a noi è stato detto che il Var dovrebbe intervenire quando c'è un chiaro ed evidente errore".