Martedì 21 ottobre, con calcio d'inizio alle ore 21, l'Inter affronterà in trasferta l'Union Saint Gilloise per la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League. La UEFA ha reso noto il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la vigilia del match, nella giornata di lunedì 20 ottobre: i nerazzurri si alleneranno ad Appiano alle 12, mentre la chiacchierata di Cristian Chivu e di un giocatore con la stampa è in programma a Bruxelles alle ore 19.

Ore 11:15 Allenamento Union Saint Gilloise | Centro sportivo USG, Zaventem.

Ore 12:00 Allenamento FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile.

Ore 14:30 Conferenza Stampa ufficiale Union Saint Gilloise | RSC Anderlecht Stadium, Bruxelles.

Ore 19:00 Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | RSC Anderlecht Stadium, Bruxelles.