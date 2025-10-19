"Oggi era importante portare punti a casa, l'abbiamo voluto tutti insieme. Siamo un grande gruppo", ha detto a DAZN Kristjan Asllani subito dopo la vittoria casalinga inflitta al Napoli di Antonio Conte che incassa la seconda sconfitta in tre partite in Serie A e dopo la caduta col Milan replica anche in casa del Torino. Vittoria per i granata che vale tanto, specie per l'ex centrocampista dell'Inter, stuzzicato anche sulla sua ex squadra. "C'è stato rammarico contro la Lazio, oggi siamo veramente contenti di aver vinto" ha continuato Aslla prima di essere sollecitato sui nerazzurri che qualche ora dopo avrebbero battuto l'altra capolista del momento, la Roma di Gasperini.

Questa vittoria avrà fatto felici i tuoi ex compagni dell'Inter?

"Ho tanto rispetto per tutte le squadre, magari gli manderò un messaggio. Gli faccio il mio in bocca al lupo per la gara di stasera contro la Roma che vedrò".