"Roma, clean sheat e good vibes"! Così dice Alessandro Bastoni, così è stato nella capitale dove l'Inter di Chivu ha battuto, seppur di misura, la Roma di Gasperini e si rilancia in classifica. Un solo gol, firmato da Bonny, che basta a portare a casa i tre punti: 1-0 che fa felice anche la difesa, Basto compreso che si gode le 'good vibes' su Instagram e non solo.