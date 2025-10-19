È Glenn Nyberg l'arbitro designato dalla UEFA per dirigere Union Saint Gilloise-Inter, match valido per la terza giornata della fase campionato della Champions League in programma martedì alle ore 21. Il fischietto svedese avrà come assistenti i connazionali Andreas Soderkvist e Mahbod Beigi, con Adam Ladeback nelle vesti di quarto uomo. La sala VAR parlerà invece spagnolo con la presenza di Guillermo Cuadra Fernandez, coadiuvato da Javier Iglesias Villanueva.