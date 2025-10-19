Tutti pazzi per Ange-Yoan Bonny, l'attaccante dell'Inter match-winner della serata di ieri dell'Olimpico. A proposito dell'attaccante francese ex Parma, Fabrizio Romano racconta un retroscena sul suo canale Youtube: "È stato nel mirino di diverse squadre, in Italia come all'estero. Ma il club che ci ha provato con maggiore intensità, pur non trovando riscontri positivi da parte del giocatore, è stato lo Stoccarda. Gli Schwaben, prima che l'Inter chiudesse l'operazione per un giocatore inseguito pesantemente già da dicembre, hanno provato a inserirsi arrivando a offrire ben 29-30 milioni al Parma, più di quanto è stato pagato dall'Inter. I nerazzurri, però, avevano l'ok del giocatore".

Bonny, quindi, non si è mai lasciato tentare da altre sirene: "Lo Stoccarda poteva garantirgli un posto da titolare e una corsia preferenziale per un'uscita futura. Ma lui ha fatto una scelta molto chiara, con tutte le intenzioni e l'umiltà di arrivare ad avere un ruolo importante all'Inter. Tutti ora sono molto contenti dell'operazione".