All'Inter basta un gol di Ange-Yoan Bonny per stendere la Roma e mettere in tasca altri tre punti dal peso specifico importante. Il 'clone' di Marcus Thuram, così come lo etichetta il Corriere della Sera, inganna il fuori gioco e buca Svilar dopo pochi minuti dal fischio d'inizio. E alla fine i nerazzurri, seppur soffrendo nella ripresa, continuano la "scalata verticale, ancora breve, ma con i muscoli già esibiti, per dare un segnale forte al campionato".

Dopo aver raccolto appena tre punti nella prime tre gare di campionato, "l'Inter di lotta e di governo stende la Roma con un gol immediato di Bonny e pur soffrendo nel secondo tempo centra la quarta vittoria di fila, la prima in uno scontro diretto dopo 7 mesi (sempre contro Gasp, allora a Bergamo), che vale l'aggancio ai giallorossi a quota 15 - scrive il Corsera -. Un po' a sorpresa, in quattro giornate i nerazzurri hanno riguadagnato 6 punti sul Napoli. E Chivu si ritrova con gli stessi punti di Conte, sconfitto a Torino: sabato al Maradona va già in scena la sfida scudetto, anche se la Juve oggi può raggiungere il terzetto di testa e il Milan in caso di vittoria può issarsi lassù da solo".