Fabio Lupo, ex DS di Sampdoria e Palermo, ha parlato così a Tuttomercatoweb del campionato di Serie A, soffermandosi anche sull'Inter: “Questo campionato si sta rivelando molto bello. La Roma ha dimostrato che il primo posto non era casuale. L’Inter però ha ritrovato quello spirito che aveva un po’ perso con Inzaghi. Va sottolineata una grande condizione atletica”.

Sezione: News / Data: Dom 19 ottobre 2025 alle 22:15
Autore: Niccolò Anfosso
