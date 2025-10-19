Come facilmente intuibile, Marcus Thuram non sarà della partita nemmeno martedì, quando l'Inter affronterà l'Union Saint-Gilloise in Champions League. Secondo quanto riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, non saranno presi rischi per il giocatore francese, che quest'oggi si è riposato dopo aver lavorato tutta la settimana, pertanto è da escludere la sua presenza a Bruxelles. L'obiettivo è riaverlo a disposizione per la partitissima del Maradona contro il Napoli, ma solo se sarà al 100 per cento.

Dom 19 ottobre 2025 alle 16:47
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
