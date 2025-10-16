In occasione della terza giornata della Serie A Women, in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025, il calcio femminile italiano si unisce alla campagna Nastro Rosa di Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sul tumore al seno e promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce. Le squadre, al momento dell’ingresso in campo, indosseranno il Nastro Rosa di AIRC, simbolo dell’impegno condiviso contro il tumore al seno. Un nastro rosa incompleto come l’obiettivo che non è stato ancora raggiunto pienamente: curare tutte le donne colpite dal tumore al seno.

Con questa iniziativa, la Serie A Women rafforza il proprio impegno sociale e si fa portavoce di un messaggio di responsabilità e fiducia nella ricerca, mettendo lo sport al servizio della missione di rendere il cancro sempre più curabile. Questo appuntamento rappresenta un ulteriore tassello della collaborazione tra Fondazione AIRC e FIGC, che da 28 anni con la campagna “Un Gol per la Ricerca” coinvolge squadre, calciatori, arbitri, tifosi e media sportivi nel sostegno della ricerca oncologica e nella sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione.