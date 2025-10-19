Toccherà alla Cremonese chiudere la giornata di Serie A nel Monday Night contro l'Udinese. I grigiorossi tornano in campo dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter, sulla quale il tecnico Davide Nicola torna in conferenza stampa: "Più che una lezione, quella gara è servita per capire il livello che trovi su certi campi contro certi avversari. Sono quelle gare che non devi mai cancellare perché ti dimostrano non solo le zone dove tu devi migliorare ma ti dicono quanto alta è la qualità e ti obbligano a studiare altre strategie per rispondere. Abbiamo segnato un gol e non è cosa da poco. Abbiamo entusiasmo e abbiamo capito che il lavoro di due settimane è stato indirizzato a questo apprendimento".

Contro l’Inter sono arrivate indicazioni anche da chi è entrato, specie da Vardy. Quanto può dare adesso l’inglese e potrebbe partire titolare?

"Con tante sostituzioni posso mantenere la rosa impegnata. Non so se Vardy ha 50 o 90 minuti, dipende anche dal ritmo gara. Credo che fosse solo una questione di lavorare di più con i compagni. A Milano ha dimostrato le sue caratteristiche, comunque sta bene e potrebbe anche essere titolare. Forse è anche giusto concedergli questa possibilità. Per il resto non mi aspetto nulla da lui e dagli altri, solo impegno e credere in quello che stiamo facendo. Sapendo che rappresentiamo una realtà nuova per la categoria".