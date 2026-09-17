Passano le partite, si superano i turni e la Nazionale femminile Under 20 continua a spingersi dove non era mai arrivata prima. La Cina è ormai alle spalle. Agli ottavi di finale le Azzurrine hanno avuto la meglio dopo una battaglia durata 120 minuti, conclusa con il successo ai calci di rigore. Adesso il pensiero è già rivolto alla Corea del Sud, prossima avversaria dell'Italia nei quarti di finale. La sfida è in programma sabato alle 15, ancora una volta alla Sosnowiec Arena, con diretta su RaiPlay. In palio c'è l'accesso a una semifinale che renderebbe ancora più straordinario il percorso della squadra guidata da Nicola Matteucci.

Malagò: "L'Italia è con voi"

Il cammino delle Azzurrine ha ricevuto anche l'elogio del presidente federale Giovanni Malagò, che ha voluto sottolineare il valore di quanto realizzato finora. "Le Azzurrine ci stanno regalando pagine cariche di orgoglio. Dopo la storica qualificazione agli ottavi, un'altra impresa contro la Cina che porta la Nazionale Under 20 ai quarti del Mondiale. Talento, coraggio, spirito di squadra: continuare a sognare, l'Italia è con voi".

In semifinale possibile incrocio con Brasile o Spagna

Il tabellone ha già definito anche il possibile percorso successivo. La vincente di Italia-Corea del Sud affronterà in semifinale, mercoledì 23 alle 15, la squadra che uscirà vincitrice dal quarto di finale tra Brasile e Spagna. Intanto oggi si completa il programma degli ottavi con Francia-Canada, Inghilterra-Nigeria, Corea del Nord-Giappone e Polonia-Colombia. Per l'Italia, però, il presente ha già un nome preciso: Corea del Sud. Un altro ostacolo da superare per continuare a spingere più in là il confine di questo Mondiale storico.