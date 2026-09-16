L'ex arbitro Graziano Cesari commenta per Sport Mediaset la decisione di affidare questa gara delicata a Davide Massa: "Si tratta di un arbitro di grande esperienza, con un'ottima conoscenza dei giocatori e delle loro caratteristiche. La definirei una scelta 'conservativa': dopo che il designatore Daniele Orsato ha puntato su Maurizio Mariani per Juventus-Milan, mi aspettavo proprio uno tra Massa e Marco Guida per Roma-Inter".

Cesari lancia un invito all'arbitro di Imperia: "Se la partita sale di tono a livello agonistico, potrebbe andare in difficoltà nella gestione del match. L'esperienza, il carattere e la lucidità possono sicuramente aiutarlo, ma anche questo è un aspetto da tenere in considerazione".