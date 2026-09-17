In casa Inter si avvicina la sfida contro la Roma e, in attesa della rifinitura di domani in vista della partita in programma sabato pomeriggio all'Olimpico, restano due ballottaggi da sciogliere.

Come riportato da Sky Sport, il primo riguarda Diouf e Luis Henrique sull'out di destra, mentre a centrocampo Jones è favorito su Sucic per completare il reparto con Zielinski e Barella, indicati come titolari.

Poi pochi dubbi

Sulla fascia sinistra è previsto il ritorno dal primo minuto di Dimarco, mentre in attacco spazio alla coppia Lautaro-Thuram. Poche invece le incertezze in difesa: davanti a Pepo Martinez dovrebbero agire Bisseck, Akanji e Bastoni. Le ultime indicazioni delineano dunque un’Inter quasi definita, con gli ultimi dubbi destinati a essere sciolti dopo la rifinitura.

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 17 settembre 2026 alle 14:13
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.