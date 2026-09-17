L'Inter rimane la netta favorita per la vittoria del campionato di Serie A 2026-27, secondo Claudio Pasqualin, nonostante dietro i campioni d'Italia incalzino due squadre che in questo avvio di stagione stanno confermando quanto di buono avevano già mostrato nella scorsa annata: "La Roma e il Como sono le piacevoli conferme del torneo", il punto di vista espresso a Tuttomercatoweb.com dall'operatore di mercato, nonché presidente di AvvocatiCalcio. Che, però, stuzzicato dalla domanda sulla possibilità dei giallorossi di concorrere per il traguardo massimo, ha aggiunto: "Beh, l’Inter si sta confermando uno squadrone".