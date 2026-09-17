L'Inter rimane la netta favorita per la vittoria del campionato di Serie A 2026-27, secondo Claudio Pasqualin, nonostante dietro i campioni d'Italia incalzino due squadre che in questo avvio di stagione stanno confermando quanto di buono avevano già mostrato nella scorsa annata: "La Roma e il Como sono le piacevoli conferme del torneo", il punto di vista espresso a Tuttomercatoweb.com dall'operatore di mercato, nonché presidente di AvvocatiCalcio. Che, però, stuzzicato dalla domanda sulla possibilità dei giallorossi di concorrere per il traguardo massimo, ha aggiunto: "Beh, l’Inter si sta confermando uno squadrone". 

Sezione: News / Data: Gio 17 settembre 2026 alle 16:04
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.