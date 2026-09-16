Dario Canovi, operatore di mercato, ha parlato a Tuttomercatoweb della sfida in programma sabato tra Roma e Inter: "La Roma non mi stupisce, lo dico dall'inizio: è una delle candidate per le primissime posizioni. Anche se la favorita è l'Inter".

Ha avuto un buon impatto Gattuso alla Lazio.

"È delle squadre che fin adesso ha sorpreso, non solo per i risultati ma anche perché gioca un buon calcio. Per dare dei giudizi però credo sia necessario aspettare almeno un paio di mesi. Certamente Frattesi ha avuto un ottimo impatto".