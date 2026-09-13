La Juventus Women conquista la finale della Serie A Women's Cup superando per 1-0 l'Inter nella semifinale disputata a Biella. Le bianconere si giocheranno il trofeo sabato 19 settembre alle 18 a Viareggio, dove affronteranno la vincente della sfida tra Roma e Sassuolo. Al termine della partita, Cecilia Salvai ha sottolineato soprattutto la mentalità con cui la Juventus ha affrontato l'appuntamento.

Salvai: "Vincere tutto quello che si può"

"Ci tenevamo, fa parte del nostro DNA. Noi ce lo ripetiamo sempre: il DNA della Juve è vincere tutto quello che si può", ha dichiarato ai canali ufficiali del club. La difensora ha poi evidenziato il ruolo delle giocatrici più esperte nel trasmettere questa cultura alle nuove arrivate: "Noi vecchiette cerchiamo di trasmetterlo alle nuove, anche se devo dire che lo hanno già interiorizzato molto bene". La qualificazione ha anche una dedica speciale: "Volevamo fortemente questa finale anche per dedicarla ad Ana Capeta. È sempre con noi e cercheremo di regalarle un trofeo".

Salvai ha poi elogiato la solidità mostrata contro l'Inter: "Loro hanno uno dei migliori attacchi del campionato e sapevamo che avremmo dovuto alzare il livello di attenzione. Ma noi sappiamo anche soffrire. Vincere aiuta a vincere. Portare entusiasmo, fiducia e connessione tra di noi è fondamentale. Non vedo l'ora di scendere in campo".