David Sassarini, tecnico dell'Inter Women, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro dopo la sconfitta contro la Juventus, che ha messo fine al percorso del Biscione nella Women's Cup: “Siamo stati sfortunati nell'episodio che ha deciso la partita, perché le ragazze hanno fatto una buona prestazione. Di fronte avevamo una grande squadra che si è chiusa bene dopo il gol, l'abbiamo messa più volte in difficoltà creando i presupposti per segnare: alla fine siamo stati puniti da un episodio. Bisogna avere più attenzione e migliorare su questo tipo di situazioni: l'episodio ha dato una sterzata alla partita e dobbiamo imparare a gestirli meglio".

L'analisi tecnica

Sassarini ha proseguito così nell'analisi: "La partita è sempre stata in equilibrio e sapevamo di giocare su un campo difficile: per larghi tratti la squadra mi piaciuta, anche se dobbiamo migliorare. Ora lavoriamo per continuare a limare quei dettagli che possono essere fondamentali, con lo spirito positivo che abbiamo avuto fino ad ora. Settimana prossima arriva la Champions, e credo che il nostro obiettivo debba essere quello di imparare, giocando a calcio con le nostre idee. ”