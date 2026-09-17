Un assist e nessun gol per Federico Dimarco in questo avvio di campionato, caratterizzato anche da un lieve infortunio che gli ha fatto saltare il Real Madrid e in larga parte anche l'Udinese. L'esterno ha abituato bene il pubblico, viene da una stagione da 7 gol e 18 assist in campionato. Contro la Roma, come riporta Tuttosport, tornerà dal 1' assieme a Lautaro Martinez.

"In attesa di sedersi al tavolo con la società per rivedere l'ingaggio da 4 milioni del contratto in scadenza nel 2028, Dimarco tornerà a ispirare il gioco sulla fascia sinistra. Stamani sarà regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti, a differenza di Spence (lavora ancora a parte e durante completerà la sua fare di riatletizzazione), Calhanoglu (risentimento all'adduttore destro, potrebbe tornare a disposizione a fine settembre, dunque per giocare un paio di gare con la Turchia) e Stones", che rischia un mese di stop.