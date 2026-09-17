In occasione di Roma-Inter, il Corriere dello Sport ha intervistato "Pluto" Aldair, protagonista di un docufilm diretto da Simone Godano che sarà in onda domani alle 21.15 per la prima volta su Sky Documentaries. «È stato complicatissimo. Una cosa dell’altro mondo. Un po’ come marcare Ronaldo», afferma il difensore.



“Il fenomeno”. Era davvero il più forte di tutti?

«Senza dubbio, faceva girare la testa».



Molti difensori di Serie A oggi lo pensano di Malen.

«Hanno ragione, avrei faticato anche io con lui. Quando prende la palla si gira subito e ti punta. Poi è veloce, vede la porta, insomma ha tutto».

Chi gioca meglio in questa Serie A?

«Roma e Como. La Roma è meglio della passata stagione, sta bene con gambe e testa e arriva sempre prima sulla palla».



Può davvero lottare per lo scudetto?

«Sì, può lottare fino in fondo con l’Inter. Quest’anno Gasp ha anche più soluzioni dalla panchina».