Quattro partite, quattro formazioni iniziali identiche. E la serie potrebbe proseguire anche sabato, quando il Cagliari sarà impegnato alle 15 sul campo dell'Udinese. Fabio Pisacane sembra infatti intenzionato a confermare l'undici che ha raccolto le vittorie contro Parma, Lecce e Atalanta, oltre alla sconfitta arrivata con una buona prestazione contro l'Inter. In difesa Yerry Mina è pronto a tornare a disposizione, ma potrebbe iniziare ancora dalla panchina. Il reparto sta infatti offrendo risposte convincenti con Deiola, sia nella fase di non possesso sia nell'impostazione dal basso, e Pisacane potrebbe quindi evitare modifiche. Qualche dubbio in più riguarda l'attacco, anche se il gol contro l'Atalanta sembra aver rafforzato ulteriormente la posizione di Mendy, ormai considerato un punto fermo. Kevin Carlos, invece, dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina.

Maldini verso un'altra maglia da titolare

Verso la conferma anche Daniel Maldini. Dopo il caso seguito all'incidente stradale avvenuto a Milano al termine della gara contro l'Atalanta, che ha portato poi al ritiro della patente in seguito alla positività all'etilometro, società, ambiente e presidente Tommaso Giulini hanno cercato di proteggere il giocatore. Maldini si è allenato regolarmente durante la settimana e, salvo sorprese, dovrebbe essere nuovamente schierato dal primo minuto contro l'Udinese.