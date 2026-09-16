Una storia finita male, quella di quattro anni tra Cristian Chivu e la Roma ai tempi in cui il romeno vestiva la maglia giallorossa fino all'estate 2007, quando decise di accettare la corte dell'Inter e, per questa ragione, nel pieno delle trattative, venne insultato pesantemente sin dal primo allenamento allo stadio Flaminio. Dal giorno della sua partenza, per lui solo fischi all'Olimpico da parte dei suoi ex tifosi, già indispettiti in precedenza quando, dopo Roma-Strasburgo nel novembre 2005, parlò bene ai microfoni di Sky di Fabio Capello, già da tempo sulla panchina della Juventus e perciò inviso, eufemisticamente, all'ambiente giallorosso: “Mi ha portato a Roma e lo ringrazierò sempre. Sarebbe un piacere tornare a lavorare con lui. Io sto qui, ho altri due anni e mezzo di contratto. Però nel calcio non si sa mai, mica decidiamo noi giocatori”. Risultato: fischi per il difensore ogni volta che scendeva in campo tra le mura amiche e necessità di ricorrere a uno psicologo, come da lui stesso ammesso tempo dopo.
Finita qui? Non proprio. Il 5 maggio 2010, alla terza stagione a Milano, Chivu vince la Coppa Italia all'Olimpico proprio contro la Roma (primo passo verso lo storico Triplete) e, estenuato dal clima ostile, al fischio finale mostra palesemente il dito medio al pubblico romanista. Gesto per cui verrà deferito e per cui farà ammenda pubblicamente: “Potrei raccontare tante motivazioni per spiegare o per giustificare un gesto istintivo, ma quando si sbaglia si chiede scusa”. Sabato tornerà all'Olimpico da allenatore per la seconda volta e sicuramente riceverà qualche fischio. Ma ormai per l'allenatore nerazzurro non sarà più un problema.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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