Cristian Brocchi, ex calciatore di Milan, Lazio, Inter e Fiorentina e oggi opinionista e commentatore per DAZN, ha analizzato per Sitiscommesse.com Roma-Inter, sfida della 5ª giornata di Serie A 2026/2027, soffermandosi in particolare sull'Inter. Alla luce del doppio successo in rimonta dei nerazzurri, l'ultimo contro l'Udinese, Brocchi ha indicato la strada per correggere gli avvii di gara: "Io penso che, visto che sono stati quasi sempre degli errori singoli, lavorerei sul singolo giocatore, per fargli vedere dove ha sbagliato e cosa ha sbagliato, per far sì che la prossima volta non ricapiti più. Certo, sostituirsi al pensiero dell'allenatore e decidere cosa mostrare alla squadra è molto difficile, perché devi conoscere il tuo gruppo. Ci sono dei gruppi che hanno bisogno di lavorare sugli errori, altri che hanno bisogno di lavorare sulle cose positive e quindi sulla reazione", spiega l'ex centrocampista.

Infine, in vista di Roma-Inter, una valutazione sui rispettivi attaccanti principali: "Io penso sempre che un attaccante debba essere in linea con quelle che sono le richieste del suo allenatore. Malen è perfetto per Gasperini e Lautaro è perfetto per Chivu", dice Brocchi.