Prima di entrare in campo per l'allenamento di ieri, alcuni giocatori dell'Inter hanno scelto il loro gol preferito del match vinto 5-3 a spese dell'Udinese. Federico Dimarco ha incoronato il suo sostituto, Carlos Augusto, autore di un gol 'alla Dimash'. Ivan Provedel, invece, ha optato per la segnatura di Francesco Pio Esposito, bravo a finalizzare l'azione dopo una combinazione con Piotr Zielinski. Raffaele Di Gennaro e Petar Sucic, invece, hanno votato Bonny (il croato definendo il francese 'Il mio uomo, il mio gemello'). Una preferenza l'ha ottenuta anche il 2-2 di Nicolò Barella, e non poteva che arrivare da Ale Stankovic.

Scegli il tuo preferito pic.twitter.com/o0O61Dd6ta — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 16, 2026