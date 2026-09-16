Prima di entrare in campo per l'allenamento di ieri, alcuni giocatori dell'Inter hanno scelto il loro gol preferito del match vinto 5-3 a spese dell'Udinese. Federico Dimarco ha incoronato il suo sostituto, Carlos Augusto, autore di un gol 'alla Dimash'. Ivan Provedel, invece, ha optato per la segnatura di Francesco Pio Esposito, bravo a finalizzare l'azione dopo una combinazione con Piotr Zielinski. Raffaele Di Gennaro e Petar Sucic, invece, hanno votato Bonny (il croato definendo il francese 'Il mio uomo, il mio gemello'). Una preferenza l'ha ottenuta anche il 2-2 di Nicolò Barella, e non poteva che arrivare da Ale Stankovic. 

Sezione: Focus / Data: Mer 16 settembre 2026 alle 19:29
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.